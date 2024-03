Ecco le Giornate del Fai in Maremma | un weekend al Giardino dei Tarocchi

(Di sabato 23 marzo 2024) Capalbio (Grosseto), 23 marzo 2024 – Torna l’appuntamento con ledel Fai, via a un week end di visite gratuite aldei, il parco artistico di Niki de Saint Phalle. Dopo il successo dell’anno scorso, con le visite guidate alla Torre di Burano, oggi e domani sarà possibile scoprire gratuitamente il famosodi Capalbio. Sarà possibile visitare il parco di Niki de Saint Phalle dalle 10.30 alle 16. Le partenze, a cura dei volontari del gruppo Fai, avverranno ogni trenta minuti e per partecipare non servirà alcuna prenotazione. La visita durerà circa un’ora e mezzo, saranno ammessi i cani solo al guinzaglio e il parcheggio per le automobili sarà libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia forte le visite saranno eventualmente ...

