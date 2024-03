“E’ un femminicidio politico” | rivolta delle europarlamentari dem contro la Schlein per le liste delle Europee

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) E’ appena ventilata l’ipotesi che la segretaria del Pd Ellysi candidi allema non capolista, bensì terza nella lista. Con un’unica eccezione: guidare il Pd nelle Isole, cioè Sicilia e Sardegna, la circoscrizione più trascurata. Per ora è una ipotesi – lo leggiamo su Repubblica – . Ma è bastata per scoperchiare quel vaso di Pandoraparlamentari del Pd già in ebollizione da inizio anno. “Al momento il cantierecandidature è aperto. Però nel partito le quotazioni di una corsa della segretaria alle elezioni di giugno vengono date come molto alte”. La “primavera dello scontento” corre sulle chat soprattuttodel Pd, di cui dà conto il quotidiano di Molinari. Parlano di ...