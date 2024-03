È morto Maurizio Pollini | il grande musicista italiano aveva 82 anni Mattarella | “Un poeta del pianoforte”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) “Quando prendo in mano una partitura o studio un pezzo, io punto innanzitutto alla ricerca di aspetti comunicativi, a cose che davvero possano darci gioia“, raccontava in un’intervista, spiegando il complicato rapporto tra tecnica esecutoria e soggettività emotiva.all’alba di sabato 23 marzo all’età di 82a Milano, la città in cui era nato il 5 gennaio del 1942 e dove ancora abitava. “Uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant’”, si legge nella nota del Teatro alla Scala di Milano, dove si terrà la camera ardente. Interprete di Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann e della seconda scuola di Vienna (Schonberg, Berg e Webern), allievo di Carlo Lonati e Giorgio Vidusso, protagonista assoluto ...