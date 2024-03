È morto il maestro Maurizio Pollini | pianista divisivo perché capace di un pensiero forte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Aveva ottantadue anni e da alcuni mesi l’agenda dei concerti del 2024 era piena di date rinviate. Si sapeva che le condizioni di salute di Maurizio Pollini non erano delle migliori, ma questo non allevia il dolore per la scomparsa di uno dei più grandi pianisti del secondo Novecento e oltre. Lui che ha dato lustro all’Italia, prima vincendo il Concorso Chopin di Varsavia, nel 1960, e poi calcando le più importanti sale da concerto, da solo o accompagnato dai grandi nomi della musica. “Questo giovane suona tecnicamente già meglio di tutti noi”, tuonò Arthur Rubinstein ascoltandolo nelle prove dello Chopin. All’epoca Pollini aveva diciott’anni. Longilineo, viso poco espressivo e mani baciate dal talento, vince nella patria di Chopin per la sua ossessiva adesione alla partitura, la perfezione tecnica e il complesso e strutturatomusicale. Il suo Chopin (e non ...