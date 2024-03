E' morta Silvia Pizzi | l' hair stylist di Mediaset | il saluto commosso sui social | da Gerry Scotti a Barbara D' Urso

(Di sabato 23 marzo 2024) Èper i più importanti programmi di. Aveva 42 anni ed era molto amata e apprezzata dalle star della tv. Da Mara Venier a, tanti personaggi del mondo dello spettacolo stanno postando in queste ore il lorosui. «Ciao, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te» ha scritto. Mara Venier ha...

È Morta venerdì 22 marzo Silvia Pizzi , stimata hair stylist volto noto nei corridoi di Mediaset, dove per tanti anni ha lavorato a stretto contatto con alcune delle personalità più note ... (ilfattoquotidiano)

Per chi non la conosceva personalmente, Silvia Pizzi , morta ieri a 42 anni dopo una breve malattia, era la “parrucchiera dei vip”. Da Mara Venier ad Alba Parietti, da Jerry Scotti a Barbara D’urso, ... (ilgiorno)

Silvia Pizzi, chi era l’hair stylist Mediaset morta a 42 anni: da Calasca a Milano. Gli esordi e la carriera - Aveva lasciato la provincia piemontese per frequentare la scuola di parrucchieri a Milano e inseguire il sogno di lavorare in tv: a 19 anni l’ingresso in Mediaset ...ilgiorno

Parrucchiera di Mediaset muore a soli 42 anni: funerali a Cernusco sul Naviglio - Profondo lutto e cordoglio negli studi Mediaset di Cologno Monzese. E' morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist dei vip e di conduttrici e conduttori che lavorano nel q ...primalamartesana

morta Silvia Pizzi, hair stylist di Mediaset - La parrucchiera della tv aveva solo 42 anni. Il cordoglio di Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Alba Parietti e tanti altri ...repubblica