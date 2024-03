“È finita” | addio in lacrime per la coppia di Amici Lasciati alla vigilia del Serale

(Di sabato 23 marzo 2024)23, unanata nella scuola sdel. Un colpo di scena anche per il pubblico, che ha assistitonascita di questa storia, una tra le tante di questa edizione. Il motivo dell’? Tra loro sembrava che stesse procedendo tutto bene, ma improvvisamente qualcosa è cambiato. A quanto pare da un po’ di tempo a questa parte sono sotto pressione e quindi si sono un po’ allontanati. E nell’ultima puntata andata in onda hanno affrontato l’argomento. E non èbene. Dal primo confronto che hanno avuto sulle gradinate si è capito che alcune situazioni scolastiche li hanno portati a dedicarsi meno a coltivare le loro storia. La ballerina ha detto che il cantante dovrebbe ogni tanto fermarsi e ...

Si può dire con certezza che la 45esima puntata del Grande Fratello 2023 sia stata decisiva e come non poteva esserlo visto che, ormai, manca una settimana alla Finalissima. Paolo Masella e Anita ... (tuttivip)

Si può dire con certezza che la 45esima puntata del Grande Fratello 2023 sia stata decisiva e come non poteva esserlo visto che, ormai, manca una settimana alla Finalissima. Paolo Masella e Anita ... (tuttivip)

Buonuscita, rescissione e addio: con la Juve è finita malissimo | Se ne va sbattendo la porta - Acqua agitate, mugugni e sfuriate: clima non dei migliori alla Juventus. Buonuscita, rescissione e addio, finirà nel peggiore dei modi.calcioinpillole

Perin, addio a giugno: è tutto vero | A sostituirlo sarà un ‘secondo’ storico: pronta per lui la numero 12 - Facile pensare che la testa di Cristiano Giuntoli sia ormai interamente proiettata alla prossima stagione. La crisi sportiva in cui è finita la Juventus a partire da fine Gennaio, ha fatto sfumare in ...jmania

La firma sta saltando: altro addio all’Inter, lo prende il Milan - Quello di Michele Di Gregorio il nome in pole per la porta del Milan in caso d'addio di Mike Maignan a fine stagione ...interlive