Due studenti scomparsi Ore di ansia

(Di sabato 23 marzo 2024) Paura eda ieri per due giovanidiciassettenni - e le rispettive famiglie -dalla mattinata quando si sono allontanati da casa per recarsi a scuola dove, invece, non sono mai arrivati. Il 17enne Stefano ha preso il treno la mattina da Berbenno, dove risiede, con destinazione Colico, ma di lui si sono perse le tracce. Stessa cosa per il coetaneo Edoardo di Colico. Al momento non è stato reso noto se le scomparse dei due adolescenti siano collegate fra loro, come potrebbe essere, vista la contemporaneità degli episodi e l’identica età. "È un mio studente il ragazzo di Berbenno sparito. Speriamo torni presto a casa", ha postato ieri sulla sua pagina Facebook un professore che insegna in una scuola professionale di Morbegno.Su entrambi i casi stanno indagando i carabinieri. E, nel tardo pomeriggio di ieri, ...

