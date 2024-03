Droni sulla Russia | raffica di attacchi | in fiamme una raffineria di petrolio

Gli avvocati di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero hanno presentato sabato in tribunale a Torino istanza di riesame contro il nuovo sequestro disposto nei giorni scorsi dalla... (leggo)

sulla vicenda dei Droni di Porta a Porta che hanno sorvolato l’abitazione torinese di John Elkann per raccogliere immagini da mandare in onda durante la trasmissione, il Garante della Privacy ha ... (open.online)

La nave russa “Sergei Kotov” è stata colpita da Droni navali ucraini - Milano, 5 mar. (askanews) – Si terrà il giorno 12 Aprile 2024 alle ore 9:30 presso la prestigiosa Accademia Aeronautica Militare Italiana di Pozzuoli la cerimonia commemorativa della seconda edizione… ...askanews

Bombe sulle centrali ucraine. Mosca: "Siamo in guerra", ritorsioni di Putin per i raid in Russia - Cinque morti e un milione di persone al buio, allarme (poi parzialmente rientrato) anche sull'impianto nucleare di Zaporizhzhia ...rainews

Mosca, la pista islamista e la reazione di Putin: l'analisi di Alexandre del Valle - «Non si può escludere nessuna pista ma la matrice potrebbe essere legata a legionari ucraini o russi pro ucraini. Tra gli oppositori che ...iltempo