Droga | alcol alla guida Denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Servizio straordinario ad “alto impatto“ quello che ha visto impegnate tutte le forze dell’ordine su disposizione del questore di Milano. Complessivamente sono state controllate 268 persone, di cui 5 deferite in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 40 grammi di hashish, e per violazione alle norme sull’immigrazione. I controlli su strada hanno consentito la verifica amministrativa di 105 veicoli, elevando 41per diverse violazioni al codice della strada. Sono stati effettuati controlli fiscali in 38 esercizi commerciali, con la constatazione di 18 violazioni. Presidio speciale nei quartieri “a rischio“: le zone Rondò-Torretta, piazza Primo Maggio, via Carlo Marx .