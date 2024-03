Dopo la strage l' intelligence di Kiev parla di attacco informatico | che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Il mondo è ripiombato nell'incubo del terrorismo quando, alle 21.32 (ora locale) di ieri, è scattata una sparatoria nella sala concerti Crocus City Hall, nella periferia di Mosca. Secondo l'ultimo bollettino diffuso, sono più di 140 i morti. Una vera e propria, che riapre tensioni mai sopite del tutto e che è stata rivendicata dal gruppo noto come Wilayat Khorasan o Isis-Khorasan, branca di Daesh che ha come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca Iran, Afghanistan e Pakistan, così come alcune ex repubbliche sovietiche a maggioranza islamica. Gli attentatori come i nazisti che occuparono i territori dell'Unione Sovietica: il paragone è del presidente Vladimir Putin, da poco riconfermato per il quinto mandato. Intanto, stando a quanto riferito dall'ucraina, sono in corso attacchi informatici ai server delle ...