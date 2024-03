Donne in difficoltà Il centro d’ascolto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) A San Romano, alle ore 16, nella sede della Misericordia in Via Matteotti 139, vi sarà l’inaugurazione del "di ascoltoin". I locali restaurati saranno intitolati a Varo Tinghi storico governatore in carica dal 1976 fino al 2008. Le celebrazioni inizieranno con la santa messa tenuta da SE Mons. Giovanni Paccosi Vescovo di San Miniato. Dopo la celebrazione saranno benedetti i locali e a seguire i saluti del governatore attualmente in carica e delle autorità. Durante la serata sarà distribuito il libro "I fiori Della Memoria" di Varo Tinghi recentemente pubblicato.