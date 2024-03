Disturbi specifici dell’apprendimento | cosa sono e come vanno affrontati | convegno il 25 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze, 232024 - Dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia.quattro i Dsa, ovvero i, che riguardano il 5% della popolazione italiana. Mediamente, in ogni classe ci2-3 casi di Dsa. È dunque un aspetto che riguarda moltissimi ragazzi ma che non è pienamente conosciuto. Per questo ogni anno la onlus Pillole di Parole, associazione formata da ragazzi accomunati da questa “caratteristica in +”, organizza unproprio per accendere i riflettori su queste neurodivergenze. Non si tratta infatti assolutamente di “malattie” da curare, ma di vere proprie caratteristiche individuali, sottolineano gli organizzatori dell’appuntamento, che si svolgerà il 25dalle 8 alle 18 - sia in presenza ...