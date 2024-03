Dispersione scolastica e ‘cervelli in fuga’ | l’allarme della Cgia | senza inversione di rotta in Italia mancherà personale preparato e aumenterà la povertà

Dispersione scolastica. Cgia: “Nel 2022 500mila ragazzi hanno lasciato le aule” - Nel 2022 i giovani che in Italia hanno abbandonato la scuola prematuramente sono stati 465.0001, pari all’11,5% della popolazione presente nella fascia di età compresa tra i 18-24 anni.ilfattonisseno

Scuola: l'hanno abbandonata in 500 mila, i cervelli in fuga sono 55.500 - Nel 2022 i giovani che in Italia hanno abbandonato la scuola prematuramente sono stati 465.000, pari all'11,5% della popolazione presente nella fascia di età compresa tra i 18-24 anni. Sempre nello st ...triestecafe

CGIA Mestre: hanno abbandonato la scuola in 500 mila. i “cervelli in fuga”, invece, sono “solo” 55.500 - (ASI) Mestre - Nel 2022 i giovani che in Italia hanno abbandonato la scuola prematuramente sono stati 465.000, pari all’11,5 per cento della popolazione presente nella fascia di età compresa tra i 18- ...agenziastampaitalia