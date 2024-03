Discesa femminile finali Saalbach 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) A che ora e come seguire ladelledi, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone, dopo il primo e il secondo posto ottenuti rispettivamente in gigante ed in Super-G, punta ad un piazzamento sul podio anche nella disciplina storicamente a lei meno congeniale. Tenteranno di riuscirci anche altre tre azzurre: Marta Bassino, Nicol Delago e Laura Pirovano. Riflettori puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, che deve difendere il trofeo di specialità dagli assalti delle austriache Stephanie Venier e Cornelia Huetter. Tante le sciatrici in grado di fare bene: dalla ceca Ester Ledecka alla alla tedesca Kira Weidle passando per le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel, la neozelandese Alice ...