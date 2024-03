DIRETTA MotoGP | GP Portimao 2024 LIVE | Vinales precede un Marquez assatanato Bagnaia sbaglia quando era in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32resta in vetta alla classifica del Mondiale con 37 punti, +2 su Martin, +8 su Binder, +10 sue +18 su. Chiaramente il Campionato è appena iniziato. 16.31 Oggi si è rivisto un Marc, se non dei tempi d’oro, sicuramente in grado di battagliare per il Mondiale. E nel corpo a corpo, come ha imparato Martin, stargli davanti resta durissima… 16.29 Sprint Race da dimenticare per Bastianini. Dopo la pole del mattino, è partito malissimo e poi non ha mai trovato il ritmo. E’ vero che si tratta di un pilota che può fare la differenza nelle gare domenicali, soprattutto nei giri finali, tuttavia nellaattuale non basta più, perché la Sprint Race si disputa tutti i fine settimana… 16.28 ...