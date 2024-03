DIRETTA attentato Mosca | oltre 140 morti | Isis rivendica attacco | 11 arresti

Putin aveva ignorato gli allarmi: così l’attacco a Mosca apre un fronte inatteso (ed è un colpo alle sue promesse) - Le ultime notizie sull’attentato a Mosca, in DIRETTA L’assalto antisemita del 29 ottobre in Daghestan è stato sottovalutato Durante quel colloquio, Yavlinski invitò a non sottovalutare un episodio in ...msn

Dopo l'attentato a Mosca Putin prepara la vendetta della Russia: dall'Isis all'Ucraina, cosa succederà ora - Dopo l'attentato a Mosca rivendicato dall'Isis si teme la feroce vendetta di Vladimir Putin, con il conflitto con l'Ucraina per adesso sullo sfondo.notizie.virgilio

Mosca, sono almeno 115 le vittime dell’attentato al Crocus City Hall. Russia: “Arrestati tutti gli attentatori, avevano contatti in Ucraina” - Domato nella notte l’incendio al Crocus City Hall di Mosca, il diradarsi del fumo lascia sul campo alcune certezze. Innanzitutto i numeri: le vittime al momento sono 115, almeno secondo quanto dichiar ...ilfattoquotidiano