Diffuso il teaser della serie sul Pinguino | spin-off di The Batman con Colin Farrell

(Di sabato 23 marzo 2024) La Warner Bros hail primoufficialesul, antagonista di, interpretato daFarrel. Il titolo è uno-off del film The, di Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro. Gli otto episodi previsti per lasaranno disponibili sulla piattaforma di Max il prossimo autunno. Oltre anel ruolo del protagonista, un efferato gangster che conduce i suoi loschi affari a Gotham City, il cast include interpreti come: Cristin Milioti Rhenzy Feliz Michael Kelly Shohreh Aghdashloo Deirdre O’Connell Clancy Browne Michael Zegen Laè scritta da un team di sceneggiatori che fa ...

