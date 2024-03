Dieta e corretta alimentazione | verità e falsi miti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 23 marzo 2024) Mangiare alimenti sani e nelle quantità giuste è il primo passo per stare bene e restare in forma. Tante volte però si pensa che fare pausa pranzo con un panino sia dannoso o che, peggio, saltare un pasto aiuti a perdere peso più in fretta. O ancora che le diete “dissociate” siano le migliori e che in generale qualsiasifaccia bene, purché aiuti a smaltire i chili superflui. Niente di più sbagliato! Per capire cosa significhi cucinare e mangiare bene e in modo equilibrato abbiamo chiesto il pare del prof Michele Carruba e di un grande chef italiano come Carlo Cracco. In questo modo sarà più facile sfatare alcunisul cibo. Cosa si intende per? Lasi riferisce a un regime nutrizionale equilibrato e adeguato ...