Diana canta Anna Oxa a The Voice Senior e conquista tutti | “Vincerà lei”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024) Theè quasi giunto al termine, ieri sera sono andati in onda i Knock Out e il 5 aprile verrà trasmessa la finale. I giurati sono stati chiamati a scegliere solo tre dei loro sei artisti da portare all’ultima puntata del programma. Gigi D’Alessio – con un po’ di difficoltà – ha deciso di premiare Benito Madonia, Luca Minnelli,Puddu. Uno dei talenti di Gigi in particolare ha colpito il pubblico da casa e si tratta di, che con Un’Emozione da Poco ha into i telespettatori di The. Basta fare un giro sui social per vedere che sono in moltissimi a sperare nel trionfo della Puddu. La donna poco prima di esibirsi con l’iconico brano dell’artista A.O, ha ricordato le prime puntate di The: “Dopo le prime puntate ...