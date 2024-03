Dengue | caso sospetto nel Varesotto L' allarme degli esperti | Tombini sono ricettacolo

Da ieri notte, venerdì 22 marzo, nel quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio è partita la disinfestazione per prevenire la diffusione delle zanzare del genere Aedes, cui si devono malattie come Zika, ... (ilfattoquotidiano)

E’ Allerta dengue in Italia . Il numero record di casi in Brasile, 2 milioni nel solo 2024, ha fatto alzare il livello di attenzione da parte del ministero della Salute, che in una circolare inviata ... (gazzettadelsud)

Dengue, caso sospetto a Busto Arsizio, disinfestazione per tre giorni a Varese, il comune: “Tenere finestre chiuse” | VIDEO - Allerta sanitaria, disinfestazioni e preoccupazione nella città di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un sospetto caso di Dengue ha scosso l’intera comunità. Lo stesso comune è intervenuto ...tag24

Dengue, caso sospetto a Busto Arsizio (Varese): tre giorni di disinfestazione - Sospetto caso di Dengue a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte dell'Ats Insubria per un residente in via Ippolito Nievo e ha immediatamente avviato un ...affaritaliani

Infezione da virus Dengue: al Cotugno innalzati i livelli di attenzione, ma nessuna emergenza - Iervolino: “Malattia prevenibile con la vaccinazione. Al Ps attivato percorso per garantire una rapida risposta diagnostica e terapeutica” ...cronacaflegrea