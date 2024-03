Delitto Afendi | analisi sui telefoni Ora una donna indagata per favoreggiamento

(Di sabato 23 marzo 2024) Si allarga il giro degli accertamenti nell?ambito delle indagini sull?omicidio di Antonio Amin, il 33enne freddato il 2 marzo scorso, a Casarano, in pieno giorno e in pieno...

Omicidio Antonio Amin Afendi, nell’inchiesta spunta un terzo indagato - CASARANO (Lecce) – Un terzo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Antonio Amin Afendi, il presunto capo clan di Casarano ... i militari sul luogo in cui aveva nascosto l’arma del Delitto e confessa ...corrieresalentino

Dopo l’omicidio studenti, istituzioni e associazioni in marcia contro le mafie - A Casarano si è tenuta questa mattina la manifestazione per la legalità sui luoghi segnati dall’uccisione di Afendi una settimana fa in un contesto di elevata criminalità : l’appello alla reazione e al ...lecceprima

Casarano, corteo per la legalità : associazioni, studenti, cittadini e istituzioni per dire no alla mafia - Lungo le strade della città di Casarano centinaia di persone stanno sfilando in una marcia organizzata dall'amministrazione comunale contro tutte ...msn