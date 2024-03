Delirio sinistro | “L’Italia chiamò” è una “frase fascista”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha esordito commentando lo scontro fra il sindaco leghista di Monfalcone ed il Consiglio di Stato: “Allora ragazziè ridotta così. Vi spiego subito una cosa. Un sindaco di una città che si chiama Monfalcone, dove ci sono tantissimi extracomunitari islamici che non si vogliono integrare, dice che lì le moschee non si possono fare perché non ci sono locali e perché questi non si vogliono integrare. Il Consiglio di Stato impone ad un sindaco eletto di farli pregare in dei luoghi pubblici. Così siamo ridotti. Se uno è eletto e nella sua città, deve poter fare quello che vuole. Se non vuole fare una moschea o non vuole fare dei luoghi di culto perché non ci sono le possibilità di farlo, non le fa. Questo è il punto fondamentale. E invece no, non succede questo.” Cruciani ha poi passato in rassegna le polemiche ...