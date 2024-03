Dea | il perno del futuro CDK rinato con Gasp è l’erede di Robokoop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) L’Atalanta sta già preparando un mercato per rinforzare la squadra per la prossima stagione. A prescindere dal finale aperto di questa annata in cui la formazione nerazzurra è ancora in corsa per vincere l’Europa League, la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions. Martedì il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha indicato l’obiettivo di restare nelle coppe europee. Continuando su un percorso pluriennale con una strategia di mercato chiara e condivida dal co owner americano Stephen Pagliuca: una sola cessione illustre, da 60-70 milioni, da investire in due o tre giocatori forti, massimo 25enni, per continuare a rinforzare e ringiovanire la squadra. È quello che è accaduto nel 2021, con i soldi della cessione di Romero al Tottenham arrivarono Musso, Demiral, Zappacosta e Koopmeiners. Lo scorso anno i 75 milioni introitati dalla vendita di Hojlund allo United sono stati ...