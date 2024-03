De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli Corsport

(Di sabato 23 marzo 2024) Mancano ancora nove partite alla fine del campionato, ma il, così come tante altre squadre è già ala lavoro per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport scrive che non è affatto un mistero che sia stato un anno quasi fallimentare per i campioni d’Italia e proprio per questo il presidente Deè intenzionato a rivedere la spina dorsale del suo. “La colonna vertebrale, l’asse centrale fatta di un difensore che richiami il peso specifico di un Kim mai sostituito; di un centrocampista capace di fioretto, sciabola e spada così come sapeva Zielinski, valigia sul letto e viaggio all’Inter prenotato per il primo giorno di luglio; di un centravanti da tenereper l’uso nel caso in cui Osimhen, così come ha preannunciato Devaticinandone un destino lontano, dovesse ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , non vuole mollare il Mondiale per Club . Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino e ripreso dal portale Sportmediaset.it, la ... (dailynews24)

Improta: "Senza Champions, campionato anonimo. De Laurentiis deve esporsi e tracciare i nuovi obiettivi! Italiano o Sarri per la prossima panchina, ma serve prima un DS a cui ... - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Il Napoli giocherà 9 finali di qui alla fine della stagione. Se vuole davvero qualificarsi in ...msn

"De Laurentiis ha un pallino storico per la panchina". La certezza di Improta - In tanti si chiedono chi sarà il nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione, Improta ha una certezza sulle idee del patron.areanapoli

Con Osi e Zielinski via, ADL non vuole perdere anche Kvara: farà di tutto per il rinnovo - Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore da cui il Napoli vuole ripartire in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, è pronto a tutto pur di riuscire a fargli rinnovare il contratt ...tuttonapoli