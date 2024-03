De La Fuente | «Inter | gara come le altre Unite per Barone»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Sebastián De La, allenatore della Fiorentina Women, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista delladi domani contro l’Women. Con un ricordo personale del direttore JoeDIFFICILE – L’analisi sulla partita tra Fiorentina eWomen non può esulare, per Sebastián De La, dal ricordo per Joe: «La partita saràle, difficile e che si risolverà negli episodi. Tutte queste cose positive che abbiamo detto sul direttoredobbiamo cercare di portarle in campo, essere positive e vicinelo è stato lui con noi. La partita in sé sarà difficile, l’è alla ricerca di puntinoi ...