Dawa Steven Sherpa e la pulizia dell’Everest come missione di vita

(Di sabato 23 marzo 2024) La definizione che intercetta in modo più preciso lo spirito degli– termine usato anche in politica per indicare i diplomatici che affiancano un presidente durante un vertice internazionale – è “custodi delle montagne”. Parliamo, in teoria, di un gruppo etnico originario del Tibet, di religione buddhista e insediatosi infine in Nepal. Abituati a vivere in condizioni meteorologiche estreme, gliconoscono minuziosamente tutti gli angoli delle vette più alte e anguste della catena montuosa dell’Himalaya, ed è per questo che – nel tempo – si sono guadagnati la fama di accompagnatori, guide o capi-spedizione di scalate più o meno complesse. Le loro abilità nel portare pesi e orientarsi tra creste, crepacci e ghiacciai li rendono gli alleati perfetti degli alpinisti che non si accontentano mai. Glicucinano i pasti, ...

