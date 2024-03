(Di sabato 23 marzo 2024) "È un atto di coraggio. Mi sono liberato di molte cose che mi portavo dentro dall’infanzia, non potendo parlarne con i miei genitori", così Fabriziofondatore di Zucchetti Centro Sistemi, Presidente di Confindustria Toscana Sud, imprenditore visionario e appassionato, definisce il libro "Qualsiasi cosa accada" (Aska), scritto da Filippo Boni, dove ha raccontato la sua storia e quella della sua famigliaquale emerge un’intima prospettiva sullae le imprese coraggiose. Un Guzzino rosso fiammante è lo specchio del passato che trasportaindietro nel tempo, finoFirenze del 1927, rivelando le radici dolorose della madre, abbandonata e poi adottata da solitudine e difficoltà. Un viaggio che rivela il coraggio di un uomo che ha superato ogni avversità e ha ...

"Datevi un sogno oltre i telefonini". Bernini, vita in salita ma di successo. Dalla rabbia alla guida degli industriali - Al centro la mamma abbandonata alla nascita. "Insieme qualunque cosa accada, mi ripeteva sempre". La storia è confluita in un libro, in azienda mutua l’esempio del babbo: "Era la bontà fatta a persona ...lanazione