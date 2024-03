Daniela Santanchè | la telefonata con Giorgia Meloni e l’ipotesi dimissioni dopo il rinvio a giudizio per i fondi Covid

(Di sabato 23 marzo 2024) La ministra del Turismova verso ilper l’inchiesta sui. E la presidente del Consiglioè furiosa. Perché quando nel luglio scorso la maggioranza di centrodestra aveva respinto la mozione di sfiducia in Aula, la premier aveva posto proprio il paletto delper tenerla nel governo. Per questoha chiamatosubitoche le agenzie di stampa hanno cominciato a battere la notizia della chiusura delle indagini. Le due, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, hanno concordato la versione da tenere in pubblico. Ovvero quella di valutare le...

