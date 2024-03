Dammi 300 euro e ti do il telefono Estorsore preso dai ghisa alla Bovisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Lo schema criminale del "cavallo di ritorno" non passa mai di moda. Così come l’antidoto più efficace per disinnescarlo: chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Così ha fatto martedì pomeriggio una donna, che si è rivolta a una pattuglia di vigili di quartiere del Comando decentrato 9, consentendo così aidi arrestare in flagranza il quarantaduenne egiziano Ibrahim S., che nel 2006 fu accusato di tentato omicidio per aver accoltellato all’addome un connazionale e che risulta avere precedenti anche per rissa, lesioni, droga e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 18.15, la donna ferma due agenti in via Candiani e spiega loro che un paio d’ore prima il figlio l’ha chiamata daldi uno sconosciuto per segnalarle che qualcuno ha rubato il suo i-Phone 12 su un treno regionale. La madre aggiunge che alle 17.45 è riuscita a mettersi in contatto ...