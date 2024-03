Dalle 20 | 30 un' ora di buio | oggi è l' Eart hour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Luci spente per un'ora: è l', la grande mobilitazione globale del Wwf che, "partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta". "Dalla prima edizione del 2007 che coinvolse la sola città di Sidney, - si legge sul sito dell'iniziativa - la grande ola disi è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando alpiazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri ...