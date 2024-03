Dal romanzo al palco del Binario 7 “US“ | la storia riletta dai videogame

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Lache non conosciamodaiattraverso gli occhi degli adolescenti. È il filo conduttore di “US. The game“, la nuova produzione della Compagnia Teatro7, dall’omonimodi Michele Cocchi. Debutta domani in sala Chaplin, a firma Valentina Paiano. In scena Valentina Sichetti, Sebastiano Tamburrini, Alessia Vicardi e Alberto Viscardi. Tommaso, 16 anni, da diciotto mesi non esce di casa: quasi, non esce dalla sua stanza. È quello che gli psicologi chiamano, dal giapponese, hikikomori, letteralmente: "chi si è ritirato, chi sta in disparte". Da un giorno all’altro, ha abbandonato tutto e si è messo a giocare ai. “Us“ è il videogioco che scandisce le sue giornate. In realtà occupa solo due ore al giorno, ma diventa uno spazio altro, una ...