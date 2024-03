Dal doping all’uso corretto dei social | una lezione speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ieri gli uomini di Carrera, al termine della seduta mattutina svolta al Picchio Village, si sono intrattenuti con i rappresentanti di Lega B (l’avvocato Gabriele Nicolella) e Aic (presente con Andrea Fiumana) nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sul tema del match-fixing. L’incontro, divenuto ormai consuetudine per i club cadetti, ha coinvolto i tesserati della prima squadra e, nel primo pomeriggio, quelli di Primavera e under 17. Attraverso il programma ‘Il calcio non è solo un gioco’, sono state affrontate le tematiche legate alle opportunità e ai rischi connessi alla professione di calciatore: dalle scommesse al, ddeinetwork sino all’educazione alle ‘differenze’. In campo invece i bianconeri hanno proseguito la preparazione lavorando verso la ripresa di La Spezia con una ...