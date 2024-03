Da Joe Barone al Radon | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 23 marzo 2024) Lutto improvviso nel calcio. Il direttore generale di una nota squadra di Serie A, Joeè scomparso lo scorso 19 marzo a seguito di un arresto cardiaco. Negli scorsi giorni è arrivata l'attessissima sentenza del giudice nel processo per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il giovane musicista, conosciuto da tutti come Giogiò, è stato ucciso la notte del 31 agosto del 2023 nel capoluogo campano, da un minorenne che gli ha sparato un colpo di pistola in piazza Municipio durante una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Guai per Gianfranco Fini, ex presidenteCamera e ed ex leader di Alleanza Nazionale, per il quale la Procura di Roma ha richiesto una condanna a 8 anni. Bufera anche nel comune di Bari, negli ultimi giorni al centro di una vicenda politico/giudiziario e ora a rischio scioglimento. Mentre l'arte di Banksy ...