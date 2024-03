Da Franco Ricciardi ai Ricchi e Poveri | a San Nicola Manfredi un’estate ricca di eventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’arrivo della primavera, Sansi prepara già agliestivi. La Giunta Comunale, infatti, ha dato il via libera ad una serie di appuntamenti che animeranno le serate in occasione della terza edizione dell’’Estate Sannicolese’: – 9 Luglio: concerto di Fiordaliso a Monterocchetta – 14 Luglio: concerto folk a Contrada Iannassi – 20 Luglio: concerto di Mietta a Santa Maria Ingrisone – 2 Agosto: incontro con Francesca Borgesio, Miss Italia 2023, a Santa Maria a Toro – 10 Agosto: concerto dinella pizza principale di San. Ma non è tutto: il sindaco Arturo Leone Vernillo ha in serbo molte altre iniziative che verranno svelate nelle prossime settimane. Si vocifera già dei possibili ...