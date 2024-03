Curva Nord Inter | altro che mentalità ultras I capi intercettati nelle nuove carte della Digos | “Ci interessa solo il guadagno | ci frega nulla di cori e striscioni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladell’è “una miniera d’oro”: parola di Nazzareno Calajò detto Nazza, il bossBarona, oggi indagato per mafia, che su quel business imponente voleva metterci le mani. Affari, dunque,che tifo e. Due soggetti, che oggi condividono l’attuale direttivocon Marco Ferdico, ne parlano chiaramentecettati dalla. Sono Andrea Beretta, detto Berro e Renato Bosetti, animatore degli Old Fans e figura di riferimento dell’estrema destra milanese. Lo vedremo. E però in questo gioco a incastri il mondo criminale ha avuto e ha tutt’ora un peso rilevante. Il quadro è in divenire e sta oggi sul tavoloProcura di Milano e su quello ...