Cuoghi | “Leao? Se si accende | il Milan brilla È superiore alla media”

(Di sabato 23 marzo 2024) Intervistato a Tag24, Stefanoha parlato dele, in particolar modo, della stella rossonera, Rafael

Pioli Milan, Cuoghi avvisa il tecnico: «Secondo posto ok ma ha questo obbligo» - Pioli-Milan, Stefano Cuoghi, ex rossonero, ha commentato il momento della squadra allenata dall’emiliano: le dichiarazioni Intervistato da Tag 24, Stefano Cuoghi ha dichiarato: PAROLE – «Se il secondo ...milannews24

Cuoghi non ha dubbi su Leao: «È un calciatore superiore alla media. L’importante è che…» - Cuoghi non ha dubbi su Leao: «È un calciatore superiore alla media. L’importante è che…». Le dichiarazioni dell’ex rossonero L’ex giocatore del Milan Stefano Cuoghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...milannews24

Juventus, nodo ingaggio per Arthur Melo: difficile che resti alla Fiorentina - Nodo ingaggio per Arthur Melo, il centrocampista tornerà dal prestito con la Fiorentina alla Juventus ma difficilmente resterà in bianconero.tag24