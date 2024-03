Cuoco e Camicia – Roma

(Di sabato 23 marzo 2024)Via di Monte Polacco, 2/4 – 00184Telefono: 06/88922987 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 15/17€, primi 16/17€, secondi 22/24€, dolci 10€ Chiusura: Lunedì. Tutti i giorni a pranzo tranne il Sabato OFFERTA Voto confermato per il bel locale dello chef Riccardo Loreni, che ha il pregio di un’offerta non banale in una zona molto turistica. Oltre alla scelta à la carte, sono disponibili quattro menù degustazione a tema che vanno da 48 a 58 euro. Dopo un amuse-bouche composto da una gradevole tartelletta brisé con pomodoro e parmigiano, abbiamo atteso l’antipasto assaggiando il buon pane fatto in casa servito con un ottimo burro salato. L’ovetto morbido su crema di parmigiano, coperto di funghi croccanti era una ...

Antonella Clerici e il 'per sempre' che mette i brividi: momento speciale per la nota conduttrice: Antonella, padrona di casa per quasi 20 anni del programma cult La Prova del cuoco, nel 2018 ne è ... una camicia azzurra sbottonata e sotto una maglietta raffigurante Loredana Bertè e la scritta Pazza ...

Antonella Clerici e il 'per sempre' che mette i brividi: momento speciale per la nota conduttrice: Antonella, padrona di casa per quasi 20 anni del programma cult La Prova del cuoco, nel 2018 ne è ... una camicia azzurra sbottonata e sotto una maglietta raffigurante Loredana Bertè e la scritta Pazza ...