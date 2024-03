Crotone la palesta all’aperto una realtà giunta al termine

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 23 marzo 2024) Una palestra. Una novità assoluta per la città difortemente voluta dall’Amministrazione comunale e inaugurata questa mattina (23 marzo) in via Gioacchino da Fiore, nell’area che è destinata a diventare una vera e propria “Cittadella dello Sport” L’area utilizzata come palestraè stata completamente arredata sia di attrezzi ginnici di ultima generazione ma anche di giochi per bambini, con panchine e cestini per la raccolta differenziata, sorge in prossimità del riqualificato “Settore B”, della piscina olimpionica comunale restituita dall’amministrazione alla comunità cittadina e di altre opere destinate allo sport in corso di realizzazione. Ad inaugurare l’opera alla presenza di tante famiglie, molte provenienti anche da altri quartieri della città, il sindaco Voce e l’assessore allo Sport ed Impiantistica ...