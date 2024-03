Cos’è l’Isis-K | il califfato che minaccia la Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – Gli Stati Uniti hanno ricordato come a inizio marzo avessero avvertito ladel rischio di attacchi da parte dell'Isis-K, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante. Lo stesso Stato Islamico che ora rivendica la strage nella sala concerti Crocus City Hall di Mosca. Ma cosa si intende per Isis-K? Conosciuto anche come Wilayat Khorasan, il gruppo è la branca afghana dell'Isis apparsa per la prima volta nel 2014. Il nome Khorasan si traduce in ‘La terra del sole’, e secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali, si riferisce a una regione storica che comprende parti dell'Iran, Afghanistan e Pakistan. Sulla base di questa visione, si pone come obiettivo la fondazione di un nuovoche riunisca questi tre Paesi, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan. ...