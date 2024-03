Cos' è l' Isis-K e qual è il grave errore di Putin | l' analisi di Fabbri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Il bilancio dell'attentato alla Crocus City Hal di Mosca è quello di una strage: sarebbero almeno 82 le persone morte sotto i colpi di almeno quattro attentatori in tuta mimetica e con armi da assalto. Poche ore dopo è arrivata la rivendicazione da parte dell'-K, il sedicente Stato islamico dell'Iraq e del Levante noto anche con il nome di Wilayat Khorasan. Si tratta di una branca afghana dell'apparsa per la prima volta nel 2014, che ha come obiettivo un nuovo califfato che riunisca Iran, Afghanistan e Pakistan, e le ex repubbliche sovietiche come il Turkmenistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan. Ad analizzare una vicenda ancora poco chiara è Dario, direttore di Domino, intervenuto nel corso di Omnibus su La7. "Siamo in una fase di nebbia inevitabile, davanti ad un attentato di questo tipo che è stato rivendicato ...