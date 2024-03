Cos’è la Dengue | la “febbre spaccaossa” che ha fatto scattare l’allarme per un caso sospetto a Busto Arsizio | il contagio con una zanzara | sintomi e cure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Da ieri notte, venerdì 22 marzo, nel quartiere Sant’Edoardo aè partita la disinfestazione per prevenire la diffusione delle zanzare del genere Aedes, cui si devono malattie come Zika, Chikungunya e appunto. La bonifica, che ha come epicentro la via Nievo e interessa l’area circostante in un raggio di 200 m, si concluderà il 24 marzo. Perché lanon è mortale (solo nell’1% dei casi), ma certo neanche da sottovalutare, come dimostra ilche la sua diffusione è in crescita, soprattutto in Brasile, dove nel 2024 si segnalano 2.010.896 casi (tra confermati e sospetti): da più di vent’anni non ce n’erano così tanti in un periodo breve. Numeri in crescita Benché di origine tropicale e subtropicale, la malattia è sempre più presente ad altre latitudini, complice il cambiamento ...