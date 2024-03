cosa significa per il futuro

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 23 marzo 2024) Ildella xenotrapiantologia: un passo verso l’innovazione I primi successi nel trapianto di rene di maiale su un essere umano aprono nuove prospettive per l’utilizzo degli organi animali in ambito clinico. L’utilizzo di organi di maiale potrebbe presto diventare pratica comune grazie allo “xenotrapianto”. Il trapianto, effettuato su Richard Slayman, 62 anni, affetto da insufficienza renale in fase terminale, ha avuto luogo il 16 marzo. Slayman si sta riprendendo positivamente secondo il chirurgo responsabile. Il rene, proveniente da un maiale con 69 modifiche genomiche, è stato concepito per evitare il rigetto e ridurre il rischio di trasmissione di virus L'articolo proviene da News Nosh.