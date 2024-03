Cosa non torna nella foto dei terroristi Isis di Mosca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) Qui bisogna essere prudenti, perché l’Europa è sull’orlo della guerra che si sta combattendo in Ucraina. Ma lagrafia della rivendicazione dell’ha qualche non mi convince. Passi per i cappellini da baseball, passi per la “shuhada”, il versetto stampato sulla bandiera, troppo stretta per contenerla. Quello che nonè l’indice alzato a indicare l’unicità di Dio. Lo abbiamo visto in mille, ma è un gesto fatto con la mano destra. La sinistra nell’ Islam è impura, destinata a compiti più umili, tanto che persino i mancini vengono esortati a utilizzare la destra. E qui il gesto sacro viene compiuto con quella.spiegabile solo con un selfie, scattato dal primo a destra. Un po’ artigianale per un gruppo che sta per compiere un’azione del genere. E qui chiedo aiuto ...