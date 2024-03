“Cosa è successo dopo la scelta” Brando e Raffaella fuori da Uomini e Donne | si è già saputo tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Ac’è già un nuovo tronista, Daniele, ma il pubblico ancora aspetta di vedere in tv ladi. Da settimane, grazie alle anticipazioni, sappiamo che il 22enne ha preferitoa Beatriz ma come detto la puntata conclusiva di questo lungo percorso diancora non è andata in onda. L’appuntamento con il programma di Canale 5 ha tra l’altro subito uno stop venerdì 22 marzo e riprenderà regolarmente lunedì. Le prime puntate della settimana saranno però incentrate sulladi, dunque tra una manciata di giorni e il pubblico divedrà il tronista porterà a termine il suo percorsolaannullata della scorsa settimana. ...