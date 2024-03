Cosa è successo a Bagnaia nella Sprint Race | da primo a quarto | l’errore e il crollo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Francescoraccoglie un altroposto in una: lo stesso risultato il campione del mondo lo aveva raggiuntogara corta del Gran Premio del Qatar, ma oggi indubbiamente ci sono più rimpianti a Portimao nel Gran Premio del Portogallo. Partendo proprio dalla quarta casella raccolta in qualifica, Pecco aveva preso il comando della gara e ha buttato via una vittoria che sembrava alla portata.aveva gestito molto bene la situazione, partendo bene e mostrando un buon ritmo. Il pilota della Ducati aveva scavato un certo solco rispetto agli inseguitori, a un certo punto è arrivato ad avere un margine di oltre un secondo nei confronti di Maverick Viñales dopodi Marc Marquez. A quattro giri dalla fine, ecco che arriva ...