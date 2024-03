‘Corso Trieste’ | domani la presentazione del libro di Piotta all’Auditorium

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Unche racconta le vicende di due fratelli, uno artista e un intellettuale, che incrociando la Storia in punti diversi spesso si ritrovano vicinissimi attratti da assonanze intime e impreviste, da un legame destinato a superare il tempo e la sua fine. Unche svela anche la storia di una nostalgia, di una perdita e di una città. E' 'Corso Trieste' (La Nave di Teseo) di, nome d’arte di Tommaso Zanello, che sarà presentatoalle 13 a Roma, nella Sala AuditoriumArte, dell'Auditorium Parco della Musica, in viale Pietro De Coubertin 30, dal direttore dell'AdnKronos, Davide Desario, alla presenza dell'autore. L'ingresso è gratis su prenotazione. Al centro del racconto, arrivato sugli scaffali in contemporanea all’uscita del nuovo disco 'Na notte infame', ...

