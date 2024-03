Corriere dello Sport – Pau Cubarsí nel segno di Piqué e Puyol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 23 marzo 2024) 2024-03-23 02:46:56 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Ha marcato Osimhen, il centravanti da centoventi milioni, senza mai sentirsi in soggezione, neppure quando ha sentito la musica della Champions. Ha resistito davanti a Victor, 72 gol e uno scudetto con il Napoli, si è preso gli applausi dei tifosi del Barcellona allo stadio Lluís Companys e alla fine è tornato a casa con il premio dell’Uefa: migliore in campo nella sfida di ritorno degli ottavi. Dopo Lamine Yamal, ala destra, sedici anni, Xavi si prepara a lasciare in eredità al club blaugrana un altro gioiello: Pau, difensore centrale, classe 2007, catalano di Bescanó, considerato l’erede di. Destro naturale, un metro e 84, anticipo, colpo di testa, fisico strutturato.E ...