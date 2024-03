Coppa Italia Potenza Picena conquista la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ile il Moie Vallesina si sono qualificate per ladelladi Promozione. La formazione potentina ha strappato il pass battendo 3-2 in trasferta l’Atletico Centobuchi. Ilsi è portato in vantaggio con Micheli al 20’, poi i locali hanno pareggiato con Napolano su rigore (13’ st), ma poco dopo i giallorossi sono tornati di nuovo avanti con il gol di Morbidelli (16’ st). Al 24’ della ripresa la formazione ospite ha messo al sicuro il risultato con la rete di Ruggeri, al 40’ ha accorciato le distanze Stacchiotti. All’andata la partita si era conclusa sull’1-1. Il giudice sportivo, dopo la gara di ritorno con l’Atletico Centobuchi, ha squalificato per un turno Wahi, Baccarini e Rossini del...