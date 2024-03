Coppa del Mondo di Spada | Giulia Rizzi conquista uno splendido oro a Nanchino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Spettacolo azzurro nella gara individuale della tappa dideldifemminile asale sul gradino più alto del podio e fa suonare l’Inno di Mameli in terra cinese, ma nella splendida mattinata italiana brilla anche la medaglia di bronzo di Alberta Santuccio. Secondo successo nel circuito iridato per, dopo la vittoria del dicembre 2022 a Vancouver, ma anche secondo podio per lei nel 2024 (era stata argento a Doha). La spadista friulana delle Fiamme Oro nei primi due assalti di giornata ha superato la polacca Pawlowska 15-11 e l’estone Lehis 15-12. Grazie ad un match punto a punto si è poi imposta negli ottavi di finale contro la coreana Kang per 12-11, entrando ...