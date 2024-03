Controllo edifici nei Campi Flegrei | si parte lunedì 25

(Di sabato 23 marzo 2024) Daprossimo 25 marzo partirà la prima ricognizione sugliresidenziali privati all’interno delle aree nei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli maggiormente interessate dal bradisismo e quindi da sismicità e deformazioni del suolo. Si tratta della “zona di intervento” (consultabile nella mappa pubblicata su www.protezionecivile.gov.it) individuata dal Piano Speditivo di Emergenza per l’area Il Blog di Giò.

Politecnico di Torino, Corgnati si insedia e punta sull'edilizia: un piano-cantieri da 315 milioni - La nuova guida di corso Duca degli Abruzzi si è presentata ufficialmente alla città. Nel suo programma grandi investimenti urbanistici e un severo Controllo delle risorse

Le macerie di Gaza, 35% edifici danneggiati o distrutti – Ascolta - (Adnkronos) – Più di un terzo, il 35%, degli edifici all'interno della Striscia di Gaza sono stati danneggiati o distrutti, è quanto emerge da una analisi delle immagini satellitari.

Controllo Ue su cantieri superbonus: in arrivo verifiche in quattro Regioni - Partono i controlli sui cantieri del superbonus finanziati dal PNRR per verificare la corrispondenza tra lavori effettuati e dichiarazioni